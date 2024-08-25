«Ты очень испугался и плакал». Командир спецназа «Ахмат» напомнил Зеленскому об извинениях перед Кадыровым

Алаудинов рассказал, как просил Кадырова принять слезные извинения Зеленского Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым до начала специальной военной операции (СВО).
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