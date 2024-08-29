Самолёт из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Новосибирске из-за тумана

Лайнер авиакомпании "Россия" отправили на запасной аэродром в Барнаул.В Новосибирске плотный утренний туман внёс коррективы в работу аэропорта Толмачёво – приземлиться не смог лайнер авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Впервые за тысячу лет русской истории: Озвучен уникальный приказ Путина касательно СВО
- Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области
- Вскрылась уловка мигрантов с пособиями: "Матери-одиночки" из Средней Азии получают больше русских
Свежие комментарии