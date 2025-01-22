«Корм для рыбок гуппи». Дубинский раскрыл смысл разговоров о «западных миротворцах» на Украине

Европейские «миротворцы» недееспособны в военном отношении, а разговоры об их появлении на Украине являются «кормом для рыбок гуппи», каковыми в силу плохой памяти являются украинцы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.