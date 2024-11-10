Концепция бизнеса маркетплейсов может быть разрушена

По бизнесу российских маркетплейсов может быть нанесен удар: депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить размещение дарксторов (магазинов-складов, где хранится продукция и комплектуются заказы на доставку покупателям) в многоквартирных домах и направили соответствующий законопроект для обсуждения в Минстрой России.