Франция готовится ввести войска на Украину: Тайная репетиция состоялась

Идея о введении войск НАТО на украинскую территорию всё никак не покинет головы западных лидеров. И сейчас появляется информация, что Париж тайно провёл военные учения для подготовки в случае развёртывания своих вооружённых сил на Украине.
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