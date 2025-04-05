Платье королевы: Дженнифер Лопес блеснула на премьере

55-летняя Дженнифер Лопес посетила премьеру спектакля «Доброй ночи и удачи» на Бродвее. Для торжественного вечера певица выбрала по-настоящему королевский образ от Saiid Kobeisy, состоящий из черного бархатного платья с глубоким декольте и светлой накидки с длинным шлейфом.