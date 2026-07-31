В ВСУ объяснили взрывы в черте города на Западной Украине действиями властей

Взрывы в городской черте Хмельницкого на Западной Украине объяснили подрывом старых боеприпасов. Об этом сообщил Telegram-канал «Соняшник» (Подсолнечник), который ведут бойцы Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии