Орловские баскетболистки стали бронзовыми призёрами Спартакиады в Астрахани

В Астрахани завершился первый этап Спартакиады Союзного государства среди сельских школьников, где нашу область представляла команда баскетболисток Глазуновского района, сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орла.
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