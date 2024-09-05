Бритва Хэнлона: плохие поступки совершаются не со зла, а по глупости

Бритва Хэнлона это гипотеза, которая применяется в ситуациях совершения кем-либо плохих поступков и призывает не думать о злодеях слишком много, так как в большинстве случаев их действия продиктованы не злым умыслом, а элементарной глупостью.
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