ОМОН сорвал покерный турнир в подпольном казино Новосибирска

Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по региону, представители СК РФ и группа ОМОНа ворвались в помещения жилого дома по адресу Богдана Хмельницкого, 11 прямо во время подпольного покерного турнира.
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