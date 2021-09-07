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Проходной двор в обороне: "Адмирал" пропустил девять шайб от СКА

Проходной двор в обороне: "Адмирал" пропустил девять шайб от СКА

Хоккейный "Адмирал" на выезде проиграл питерскому СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Владивостокцы пропустили девять шайб, две из них забил 16-летний нападающий Мичков, сообщает ИА UssurMedia.

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