Проходной двор в обороне: "Адмирал" пропустил девять шайб от СКА

Хоккейный "Адмирал" на выезде проиграл питерскому СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Владивостокцы пропустили девять шайб, две из них забил 16-летний нападающий Мичков, сообщает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
- Разведчики Амурского общевойскового объединения ВВО уничтожили колонну техники условного противника в ходе учения
- Молодежи выдали «Пушкинские карты» для походов в музеи и театры. Довольны, конечно, не все — и просят абонемент в книжный, аптеку и для обращения в вампира
Свежие комментарии