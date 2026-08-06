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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бонуччи и Маккароне вошли в тренерский штаб Манчини в сборной Италии

Итальянская федерация футбола (FIGC) огласила новый состав тренерского штаба национальной сборной. Заместителем главного тренера команды был назначен Альберто Боллини, а  Леонардо Бонуччи , Антонио Гальярди и  Массимо Маккароне стали его ассистентами.

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