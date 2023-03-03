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Чикран сделал 5 блоков в первом матче за «Оттаву». У него 1 бросок, 1 перехват и «+1» за 19:16 с «Рейнджерс»

Джейкоб Чикран сделал 5 блоков в первом матче за «Оттаву». 24-летний защитник, выменянный канадским клубом у «Аризоны», дебютировал за новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:3).

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