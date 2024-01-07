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НБА. «Кливленд» против «Сан-Антонио», «Даллас» примет «Миннесоту», «Лейкерс» – «Клипперс» и другие матчи

В ранней игре в 21:00 мск «Кливленд» примет «Сан-Антонио», двумя часами позднее «Бруклин» начнет встречу с «Портлендом».

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