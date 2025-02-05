Овечкин забил 878-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до 16 голов

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре против «Флориды Пантерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 16 голов.