Овечкин забил 878-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до 16 голов

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре против «Флориды Пантерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 16 голов.
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