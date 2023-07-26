Российская армия отбила атаки ВСУ в направлении Старомайорска

За сутки группировка российских войск «Восток» отбила несколько атак со стороны ВСУ в направлении Старомайорска на южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Популярные статьи
- Власти ЮАР не стали приглашать президента Франции на саммит БРИКС несмотря на его просьбу
- Посол РФ в Варшаве: с Польшей у нас нет взаимопонимания ни по политическим вопросам, ни по историческим
- Польский премьер оказался раздосадован напоминанием от президента России о том, как Сталин подарил Польше обширные немецкие земли
Свежие комментарии