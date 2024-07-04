Производитель промышленных клеев увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Столичная компания «СВ Тейпс», специализирующаяся на производстве самоклеящихся материалов промышленного назначения, увеличила выпуск односторонних клейких лент на 70% благодаря национальному проекту «Производительность труда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии