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Производитель промышленных клеев увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Производитель промышленных клеев увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Столичная компания «СВ Тейпс», специализирующаяся на производстве самоклеящихся материалов промышленного назначения, увеличила выпуск односторонних клейких лент на 70% благодаря национальному проекту «Производительность труда».

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