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  • brigadier21 Snytsarienko
    Да, остаётся только пожалеть человека, набравшего знаний чисто по верхам и совершенно не понимающего суть вещей о кот...Депутаты хотят за...
  • Вера Федорова
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Появление Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН сработало, словно ладан на чёрта, на считающих себя дипломатами граждан Украины.

Появление Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН сработало, словно ладан на чёрта, на считающих себя дипломатами граждан Украины.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЕГ БЕЛИКОВ ЛАВРОВ ПОЙМАЛ ЗАОКЕАНСКОГО "ОРЛА" ЗА ЯЗЫК: ВАШИНГТОН ОТВЕТИЛ И СЕЛ В ЛУЖУ Глава российской внешней дипломатии назвал конкретные шаги на пути к стабилизации обстановки в мире и решению украинской проблемы.

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