Появление Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН сработало, словно ладан на чёрта, на считающих себя дипломатами граждан Украины.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЕГ БЕЛИКОВ ЛАВРОВ ПОЙМАЛ ЗАОКЕАНСКОГО "ОРЛА" ЗА ЯЗЫК: ВАШИНГТОН ОТВЕТИЛ И СЕЛ В ЛУЖУ Глава российской внешней дипломатии назвал конкретные шаги на пути к стабилизации обстановки в мире и решению украинской проблемы.
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