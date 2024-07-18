Появление Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН сработало, словно ладан на чёрта, на считающих себя дипломатами граждан Украины.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ОЛЕГ БЕЛИКОВ ЛАВРОВ ПОЙМАЛ ЗАОКЕАНСКОГО "ОРЛА" ЗА ЯЗЫК: ВАШИНГТОН ОТВЕТИЛ И СЕЛ В ЛУЖУ Глава российской внешней дипломатии назвал конкретные шаги на пути к стабилизации обстановки в мире и решению украинской проблемы.