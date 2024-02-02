Какой готовый бизнес можно приобрести через сайт объявлений

Найти торговую площадку, заключить договор аренды, учесть юридические тонкости… Или просто купить готовый бизнес, просматривая сайты объявлений? Каждый начинающий предприниматель выбирает наиболее подходящий вариант.
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