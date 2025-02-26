📷❗️Подразделение войсковой ПВО КСИР продемонстрировало перспективный ЗРК малой / средней дальности с зенитными ракетами Ghaem-118.
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📷❗️Подразделение войсковой ПВО КСИР продемонстрировало перспективный ЗРК малой / средней дальности с зенитными ракетами Ghaem-118.