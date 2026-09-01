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Царьград

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Пресс-служба прокуратуры: в Томске осудили вора труб на 6 лет

Пресс-служба прокуратуры: в Томске осудили вора труб на 6 лет

В Томской области 63-летний житель получил 6 лет колонии за кражу 700 труб у частного предприятия с ущербом более 26 млн рублей.

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