Проблемы Windows: не клади все яйца в одну программу

Единообразие упрощает многое. В том числе и массовое поражение. Утром девятнадцатого июля пользователи операционной системы Windows обнаружили синий экран смерти – сообщение об ошибке, неустранимой без перезагрузки.
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