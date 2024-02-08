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Газета.ру

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Пакистан рассчитывает на помощь России в привлечении инвестиций в страну

Пакистан рассчитывает на помощь России в привлечении инвестиций в страну

Пакистан стремиться к долгосрочному сотрудничеству с Россией в различных областях, включая торговлю, энергетику и сельское хозяйство, заявил заместитель председателя Сената Пакистана Мирза Мухаммад Африди.

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