Пакистан рассчитывает на помощь России в привлечении инвестиций в страну

Пакистан стремиться к долгосрочному сотрудничеству с Россией в различных областях, включая торговлю, энергетику и сельское хозяйство, заявил заместитель председателя Сената Пакистана Мирза Мухаммад Африди.
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