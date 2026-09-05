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Царьград

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Ferrari попала в ДТП в центре Москвы. Выяснилось, кто был за рулём

Ferrari попала в ДТП в центре Москвы. Выяснилось, кто был за рулём

В Москве Ferrari Superfast столкнулся с Volkswagen. После столкновения спорткар отбросило в забор.В центре Москвы произошло столкновение Ferrari Superfast с Volkswagen.

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