Путин пообщался с военными КНДР после парада

Президент России Владимир Путин пообщался с военными КНДР после завершения парада Победы в Москве. Во время общения с военнослужащими он попросил передать бойцам Корейской народной армии слова благодарности.
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