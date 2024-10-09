Было так обидно, что никаких эмоций уже не испытывала: любопытные детали из личной жизни президента

Интересная жизнь с Vera Star Вчера Владимиру Путину исполнилось 72 года. Вот уже почти четверть века этот человек руководит огромной страной, и на протяжении всех этих лет, многие интересовались не только политической деятельностью главы государства, но и его личной жизнью.