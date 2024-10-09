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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Аудрюс
    Ну если вы на ругань перешли, то и получай, д***л! Против нас сегодня более 50 стран! И такими ушлепками, как ты, они...Три зелёных свист...
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Было так обидно, что никаких эмоций уже не испытывала: любопытные детали из личной жизни президента

Было так обидно, что никаких эмоций уже не испытывала: любопытные детали из личной жизни президента

Интересная жизнь с Vera Star Вчера Владимиру Путину исполнилось 72 года. Вот уже почти четверть века этот человек руководит огромной страной, и на протяжении всех этих лет, многие интересовались не только политической деятельностью главы государства, но и его личной жизнью.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Народ говорит так: пусть ... хоть Алину, хоть Марину, лишь бы раз... Украину
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6 час.
XXX Figvamovna
Какое наше собачье дело до чужой личной жизни. Автор, ты дурак.
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6 час.
Марина Ильина
Если мужчина хороший, то и женщина с ним счастлива. Путин плохой муж оказался, да и очень самолюбивый если опаздывал на свидания.
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3 час.

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