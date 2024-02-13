Алексей Попов: Хорнер кого-то куда-то послал? Счет на табло

Алексей Попов: Хорнер кого-то куда-то послал? Счет на таблоGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов высказался о скандале вокруг руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера, обвиняемого в неподобающем поведении с подчиненными.
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