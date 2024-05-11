Полезный совет для заболевших: добавьте вашей простуде волшебства — положите в нос немного блесток, перед тем, как чихнуть

- Тут болит?- Да.- А тут?- Тоже болит.- А вот тут?- Может, уже хватит тыкать в меня вилкой, доктор? Девочки! Если вы сидите в метро и напротив вас очаровательный молодойчеловек и не сводит с вас глаз, - расслабьтесь, просто за вашей спинойнаходится схема метрополитена.