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Полезный совет для заболевших: добавьте вашей простуде волшебства — положите в нос немного блесток, перед тем, как чихнуть

Полезный совет для заболевших: добавьте вашей простуде волшебства — положите в нос немного блесток, перед тем, как чихнуть

- Тут болит?- Да.- А тут?- Тоже болит.- А вот тут?- Может, уже хватит тыкать в меня вилкой, доктор? Девочки! Если вы сидите в метро и напротив вас очаровательный молодойчеловек и не сводит с вас глаз, - расслабьтесь, просто за вашей спинойнаходится схема метрополитена.

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