Полиция в Ереване задержала почти 90 выступающих против делимитации

Полиция Армении задержала в понедельник, 13 мая, уже 88 участников акции протеста в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном в её нынешнем формате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии