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Франция начинает передачу военных баз Сенегалу

Франция начинает передачу военных баз Сенегалу

В пятницу Франция передала контроль над двумя военными объектами Сенегалу, начав формальный процесс вывода своего военного присутствия из этой западноафриканской страны на фоне ее ослабевающего влияния в регионе, сообщает AP.

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