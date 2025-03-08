Франция начинает передачу военных баз Сенегалу

В пятницу Франция передала контроль над двумя военными объектами Сенегалу, начав формальный процесс вывода своего военного присутствия из этой западноафриканской страны на фоне ее ослабевающего влияния в регионе, сообщает AP.
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