Екатерина Кривцова объявила о расставании с молодым тиктокером

Екатерина Кривцова, победительница «Lady Neft» из Тюмени, рассказала о завершении своего романа с 20-летним тиктокером Акиром.
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