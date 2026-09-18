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Царьград

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СГБ Азербайджана задержала 10 подозреваемых в терроризме

СГБ Азербайджана задержала 10 подозреваемых в терроризме

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала 10 человек, причастных к подготовке покушений на религиозных деятелей и финансированию терроризма.

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