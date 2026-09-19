10 Best '80s Cartoons Of All Time, Ranked

The '80s produced some absolute gems when it came to television animation. Here are the 10 greatest cartoons from the decade, ranked.
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