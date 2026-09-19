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10 Best '80s Cartoons Of All Time, Ranked

10 Best '80s Cartoons Of All Time, Ranked

The '80s produced some absolute gems when it came to television animation. Here are the 10 greatest cartoons from the decade, ranked.

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