Принять участие в спортивном празднике может каждый: пока взрослые соревнуются в различных дисциплинах, дети участвуют в весёлых стартах!.
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Принять участие в спортивном празднике может каждый: пока взрослые соревнуются в различных дисциплинах, дети участвуют в весёлых стартах!.