Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек

Ранее сообщалось о 10 погибшихЧисло погибших при теракте в Новом Орлеане, где автомобиль наехал на толпу людей, выросло до 15 человек, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на заявление судмедэксперта города Дуайта Маккины.