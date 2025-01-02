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Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек

Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек

Ранее сообщалось о 10 погибшихЧисло погибших при теракте в Новом Орлеане, где автомобиль наехал на толпу людей, выросло до 15 человек, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на заявление судмедэксперта города Дуайта Маккины.

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