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«Я пошел отсюда»: В США пришли в восхищение от действия Путина

«Я пошел отсюда»: В США пришли в восхищение от действия Путина

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom восхитился действием президента России Владимира Путина.

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