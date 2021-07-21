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Очень хочу малыша, но ничего не выходит

Очень хочу малыша, но ничего не выходит

Я всегда хотела большую семью. Любимого мужа, детей, общие совместные праздники. Хотела дарить и получать много любви.

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Анна Желтоногова
Пытайтесь родить. Муж прав. Удачи! Семья без детей не семья.
Анна Малинина
а об усыновлении вы не задумывались? часто бывает, что в благодарность за одну спасённую душу Бог даёт возможность родить и спасти ещё одну. По крайней мере, я таких историй слышала не мало.
Andrew Matseevsky
А от другого забеременеть не пробовала?
Елена игрик
И это я слышу от мужчины???))))))
Andrew Matseevsky
Мне постоянно кажется, что я один о всей стране способен оценивать ситуации, абстрагируясь от своих шкурных интересов. Оплодотворить жену это святая обязанность мужа. А если он не может, то либо развод, либо она забеременеет от другого. Если она вообще может забеременеть, то препятствовать женщине в этом в создавшейся ситуации мужчина не имеет права. И не факт кстати, что мужчина не способен оплодотворить другую женщину. бывают всякие хитрые варианты несовместимости.
Елена игрик
Без сомнения бывают. Сколько случаев, что только шаг налево, и все, дело сделано. ... Либо договариваться о доноре (но никто здоровый в здравом уме на это не пойдет, поскольку неизвестно, что у обоих в башке завтра будет, а здоровы-то оба). Такой ребенок может и все поломать. Либо развод, и дальше стартовать с нуля. Либо налево, но врать всю жизнь? Или большие деньги и суррогат? Не дай Бог кому такой выбор, особенно при отсутствии финансов.
Andrew Matseevsky
Я могу только повторить. Если мужчина не может оплодотворить женщину, то пусть примирится с тем что она забеременеет от другого или пусть ищет себе другую. Видел я вживую подобную коллизию. Мужик моряк, женщина в его отсутствие не заморачивается такими пустяками как лечь под кого-то или нет. Но вот родить от него хочет а не получается. Тавм еще и свекровь весьма агрессивная. Посмотрит и скажет "нэ нашэ" безо всякого теста.
Lena Heidel
Я знаю случай, что двое здоровых людей долгое время пытались родить ребёнка. Все попытки были безуспешными. Как только они разбежались, женщина забеременела от другого мужчины. Ей было на тот момент сорок. У мужчины были дети от предыдущего брака.
Vera Dobryagina
Так сколько лет вы вместе? Из рассказа понятно, что ничего критического ещё нет. Бывает, и через 10 лет совместной жизни всё получается, и рождаются детки. Знаете, есть очень хорошее выражение на эту тему - всё получится, стоит только расхотеть!

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