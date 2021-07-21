Очень хочу малыша, но ничего не выходит

5МИНУТКАДети и семьяОчень хочу малыша, но ничего не выходит Я всегда хотела большую семью. Любимого мужа, детей, общие совместные праздники. Хотела дарить и получать много любви.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЖелтоноговаПытайтесь родить. Муж прав. Удачи! Семья без детей не семья.Анна Малининаа об усыновлении вы не задумывались? часто бывает, что в благодарность за одну спасённую душу Бог даёт возможность родить и спасти ещё одну. По крайней мере, я таких историй слышала не мало.AMAndrew MatseevskyА от другого забеременеть не пробовала?Елена игрикИ это я слышу от мужчины???))))))AMAndrew MatseevskyМне постоянно кажется, что я один о всей стране способен оценивать ситуации, абстрагируясь от своих шкурных интересов. Оплодотворить жену это святая обязанность мужа. А если он не может, то либо развод, либо она забеременеет от другого. Если она вообще может забеременеть, то препятствовать женщине в этом в создавшейся ситуации мужчина не имеет права. И не факт кстати, что мужчина не способен оплодотворить другую женщину. бывают всякие хитрые варианты несовместимости.Елена игрикБез сомнения бывают. Сколько случаев, что только шаг налево, и все, дело сделано. ... Либо договариваться о доноре (но никто здоровый в здравом уме на это не пойдет, поскольку неизвестно, что у обоих в башке завтра будет, а здоровы-то оба). Такой ребенок может и все поломать. Либо развод, и дальше стартовать с нуля. Либо налево, но врать всю жизнь? Или большие деньги и суррогат? Не дай Бог кому такой выбор, особенно при отсутствии финансов.AMAndrew MatseevskyЯ могу только повторить. Если мужчина не может оплодотворить женщину, то пусть примирится с тем что она забеременеет от другого или пусть ищет себе другую. Видел я вживую подобную коллизию. Мужик моряк, женщина в его отсутствие не заморачивается такими пустяками как лечь под кого-то или нет. Но вот родить от него хочет а не получается. Тавм еще и свекровь весьма агрессивная. Посмотрит и скажет "нэ нашэ" безо всякого теста.Lena HeidelЯ знаю случай, что двое здоровых людей долгое время пытались родить ребёнка. Все попытки были безуспешными. Как только они разбежались, женщина забеременела от другого мужчины. Ей было на тот момент сорок. У мужчины были дети от предыдущего брака.Vera DobryaginaТак сколько лет вы вместе? Из рассказа понятно, что ничего критического ещё нет. Бывает, и через 10 лет совместной жизни всё получается, и рождаются детки. Знаете, есть очень хорошее выражение на эту тему - всё получится, стоит только расхотеть!Комментировать
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