Готовы в одиночку наехать на все ФСБ и МВД. На каких "пилюлях" выращивают предателей, идущих на террор против русских

Владимир Росс

Автор по важному делу явно понятно всё расписал. Одно явно не учёл: нормальной пропаганды в РФ нет, фактически отсутствует. Я не о сообщениях от Минобороны и официальных каналах: там дают инфу, а вот психологической работы с населением отдельно не ведётся должным образом. Зато в РФ ведётся агитация о необходимости ввоза иностранцев и т.д., с последующей их обязательной интеграции на территории РФ. То есть: против населения РФ ведётся явный политический экстремизм, направленный на подрыв власти и конституционного строя. А почему так? Вот тут тоже явно нехорошо, что ведётся политический экстремизм против населения РФ и российского общества, и против государственного устройства и государства РФ в целом: тоже, кстати, этот экстремизм - это явно из указанной автором оперы о предательстве РФ. Отсюда следует следующий вывод: в РФ недостаточно применяют способы противодействия этим вредоносным явлениям - автор это отметил. Считаю, что не хватает вот такого способа, известного каждому экономически действующему человеку (взрослому, ведущему свою жизнь), в том числе и занимающими какие-либо должности в РФ, а именно: включить конкретный капитализм и за вот такие проявления, тем более как сделанные прилюдно и на широкую публику, то пусть каждый из общества (ну, кто обратится) с заявлением в полицию (СК и т.д), затем могли через суд с виновных забирать деньги (компенсация за нарушение прав общества, за нарушение безопасности в обществе и т.д.). Когда толпа заявит (много, короче) - тогда даже любому чиновнику чушь творить уже не захочется, не говоря уже о простых людях. Конечно: объявить о таком способе и введение его в действие в РФ - вот и начнут думать. Да, агитацию тоже надо бы организовать: и не только по телеку и интернету.