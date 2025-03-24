Открытие Сварги или последнее Закликание Весны славяне отмечают 25 марта Ирина Лысенко25 марта на Руси отмечали старинный праздник, связанный с открытием Сварги, который был неотъемлемой частью весенних обрядов.
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