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Открытие Сварги или последнее Закликание Весны славяне отмечают 25 марта

Открытие Сварги или последнее Закликание Весны славяне отмечают 25 марта

Открытие Сварги или последнее Закликание Весны славяне отмечают 25 марта Ирина Лысенко25 марта на Руси отмечали старинный праздник, связанный с открытием Сварги, который был неотъемлемой частью весенних обрядов.

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