ВСУ разрешили сбивать самолеты над Россией из Patriot: главное за сутки

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. Германия разрешила Украине использовать ЗРК Patriot для уничтожения российских самолетов над территорией РФ, в Харькове прогремела серия взрывов, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал главную угрозу человечеству.
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