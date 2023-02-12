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Депутат Госдумы Шеремет: “Поставками оружия Украине Запад толкает мир к апокалипсису”

Депутат Госдумы Шеремет: “Поставками оружия Украине Запад толкает мир к апокалипсису”

Поставки западными странами оружия на Украину ввергнут мир в апокалипсис. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет.

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