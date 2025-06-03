Посол США Баррак: Трамп достиг конца терпения в отношении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп достиг конца своего терпенияв отношении конфликта на Укра.Президент США Дональд Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении конфликта на Украине, заявил посол США в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Баррак газете Star.