Шеремет: нейтральный статус является залогом сохранения Украины

Нейтральный статус является залогом сохранения государственности и суверенитета Украины, заявил депутат фракции «Единая Россия» Михаил Шеремет.
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Всё, Миша, поздно... Нет уже хохляндии. Есть территория , которую надо заселять кабанами и рысями.