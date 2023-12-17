Лукашенко в поздравлении Папе Римскому напомнил о предыдущей встрече и тёплом разговоре

Президент Белоруссии направил свои поздравления Папе Римскому Франциску с 87-летием и 70-летием священнического призванияАлександр Лукашенко направил свои поздравления в честь 87-летия Папы Римского Франциска и 70-летия его службы на духовном поприще.
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