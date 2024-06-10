Американский сенатор Линдси Грэм* рассказал о реакции Владимира Зеленского на идею признать Россию спонсором терроризма.
Грэм*: Зеленский засиял после предложения признать РФ спонсором терроризма
Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Грэм - дурак! В случае если Россия получит в сша такой статус, будут наверняка приняты ответные меры и сша будут объявлены террористической организацией по законам РФ. И тогда каждая американская мразь будет уничтожена в любой точке мира! Поэтому пока Россия ведёт боевые действия по международным законам, сша должны садиться и договариваться! Пока не поздно! Если Россия начнет воевать реально как с врагами, тогда никто не спасётся! И это факт!
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