Грэм*: Зеленский засиял после предложения признать РФ спонсором терроризма

МН

Михаил Новиков

Грэм - дурак! В случае если Россия получит в сша такой статус, будут наверняка приняты ответные меры и сша будут объявлены террористической организацией по законам РФ. И тогда каждая американская мразь будет уничтожена в любой точке мира! Поэтому пока Россия ведёт боевые действия по международным законам, сша должны садиться и договариваться! Пока не поздно! Если Россия начнет воевать реально как с врагами, тогда никто не спасётся! И это факт!