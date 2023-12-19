В пяти районах Тульской области работодатели готовы платить сотрудникам больше 100 тысяч рублей

Традиционно зарплаты в Туле несколько превышают размер доходы в районах региона. Именно поэтому некоторые жители готовы тратить несколько часов на дорогу до областного центра, лишь бы иметь достойный доход.
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