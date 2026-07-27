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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев о Бориско в ЦСКА: «Надо верить в Торопа, у него хорошие данные, он может заменить Акинфеева. Такая конкуренция только навредит обоим. Такую ерунду придумали»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном переходе вратаря «Балтики»  Максима Бориско в московский клуб.

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