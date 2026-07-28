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Рязанские новости

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Павел Малков обсудил развитие программы «Пушкинская карта» на заседании регионального Правительства

Павел Малков обсудил развитие программы «Пушкинская карта» на заседании регионального Правительства

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства обсудил реализацию программы «Пушкинская карта», которая действует в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

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