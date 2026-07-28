Павел Малков обсудил развитие программы «Пушкинская карта» на заседании регионального Правительства

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства обсудил реализацию программы «Пушкинская карта», которая действует в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
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