БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Спецоперация Z», полет «чуть выше сарая»: Как российские летчики «выбривают» противника на земле

«Спецоперация Z», полет «чуть выше сарая»: Как российские летчики «выбривают» противника на земле

Предельно малая высота требует высокого профессионализма и психоустойчивости Валерий Цыганков На фото: бомбардировщик Су-24М (Фото: ТАСС) Материал комментируют: Владимир Попов Пилотирование наших летчиков над позициями противника захватывает дух.

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