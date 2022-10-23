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Таким образом удалось обеспечить отменную маневренность, высокую скорость и дальность полетов

Таким образом удалось обеспечить отменную маневренность, высокую скорость и дальность полетов

Известно, что российские вооруженные силы использовали самолеты Су-57 в спецоперации в Украине. Истребитель пятого поколения создан на основе современных технологий, что делает самолет трудно обнаруживаемым.

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